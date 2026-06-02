تامر أمين: الجدل حول اختيارات لاعبي المنتخب يخلق حالة من الإحباط قبل كأس العالم

قال الإعلامي تامر أمين، إن منتخب مصر الأول لكرة القدم وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ تدريباته اليومية؛ استعدادًا لخوض مباراة ودية رسمية أمام منتخب البرازيل، موضحًا أن المباراة المرتقبة الأحد المقبل تُعد اختبارًا قويًا وجادًا أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

واعتبر "أمين"، عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن المباراة المرتقبة تمثل المقياس الحقيقي لمستوى المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن قبل المشاركة في بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها منتصف يونيو الجاري في الولايات المتحدة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي دعم المنتخب الوطني والابتعاد عن الانتقادات السلبية أو ما وصفه بـ"تكسير المقاديف"، مؤكدًا أن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الرياضية حول اختيارات اللاعبين ينشئ حالة من الإحباط لا تخدم الفريق.

وانتقد استمرار حالة التعصب بين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوقت الحالي يتطلب توحيد الصف خلف المنتخب بعيدًا عن الانتماءات للأهلي أو الزمالك.

وأشار إلى أن الجدل حول القوائم والتشكيلات الأساسية قبل أيام من انطلاق البطولة العالمية أمر غير مناسب، داعيًا إلى التركيز على الدعم والتشجيع بدلًا من النقد.

وأكد أن تقييم أداء المنتخب يجب أن يكون بعد انتهاء المشاركة في البطولة، وليس قبلها، مطالبًا بتهيئة مناخ إيجابي يساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوى ممكن.

ويخوض المنتخب الوطني، منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا، وإيران.

ويفتتح مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو.

ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.