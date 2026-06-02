اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل

مهّد الاتحاد الأوروبي، الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه، عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

ووقع الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، والذين لا يُمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.

ويطبق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله، أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.

لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.

ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل.

بموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال، فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.

ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الموافقة الرسمية على الاتفاق.