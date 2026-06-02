كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الأزمة المتعلقة بطلاب المسرح في جامعة العاصمة "حلوان سابقا"، مشيرا إلى عقد جلسة مع الطلاب لتوضيح حالة "سوء الفهم" .

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" إلى تقدم الطلاب "بكل الاحترام والاعتذار والتقدير" للدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، موضحا أن الطلاب كان لديهم تصور خاطئ بوقف النشاط المسرحي.

وتابع: "هذا الأمر غير موجود إطلاقا، وقلت للطلاب أنتم من المحظوظين برئيس الجامعة وعميدة الكلية"، مشيرا إلى معرفته الطويلة بالدكتور السيد قنديل الذي كان ينفق من ماله الخاص لدعم الأنشطة الطلابية منذ سنوات.

وناشد عميدة كلية الحقوق قبول اعتذار الطلاب الذي يأتي باسمه وباسم كل فناني مصر، مشددا أن الطلاب "لم يقصدوا إطلاقا أي إساءة، والطلاب يحترمونها جدًا، وحصلوا على المركز الأول في عهدها بفصل دعمها، وأناشدها أن تسامحهم لو حصل أي خطأ، الأولاد بيحبوها، ومش قصدهم حاجة والله".

ودعا إلى "تجاوز الأزمة وإعادة عرض المسرحية داخل الجامعة" لدعم الشباب، مشددا على أهمية المسرح الجامعي الذي تخرج منه كبار الفنانين، قائلا: "هؤلاء الأولاد أولادنا، وأنا بتقدم بكل الاعتذار للأستاذة الدكتورة عميدة الكلية وللدكتور أحمد وللدكتور السيد قنديل، وأتمنى فتح صفحة جديدة، ونبدأ نحتضن الأولاد، إذا كان هناك سوء فهم أنا فهمتهم، وهم فعلا ما كانوش فاهمين حاجات كتير، وأنا أقدم هذه المبادرة الطيبة باسم كل الفنانين، لأن المسرح الجامعي سيظل هو النقطة المضيئة في مصر".

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور السيد قنديل رجل داعم للفن بشكل حقيقي، مشيرا إلى رفع ميزانية الأنشطة من 3 ملايين جنيه إلى أكثر من 30 مليون جنيه.

وأضاف أن رئيس الجامعة كلفه واللجنة المشكلة التي تضم الفنان أشرف عبد الباقي والمخرج عصام السيد والدكتور أيمن الشيوي، بتشكيل "منتخب فني" للجامعة يضم المواهب من كل الكليات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تداول فيديو لمخرج عرض مسرحي بكلية الحقوق جامعة العاصمة، كشف فيه عن تعرضه لمضايقات أفسدت وعطلت العرض، توجه على إثرها لمقابلة عميدة الكلية والتي رفضت بعدها مقابلته.

وشددت الجامعة، بيان لها، على أن جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية تُدار وفق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعي، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة الطلاب والجمهور والمشاركين كافة.

وأكدت الجامعة أن دعمها للمسرح الجامعي لم يكن يومًا محل شك، وهو ما تجسده مسيرة ممتدة من العطاء والإنجازات الفنية والثقافية، واستمرار تنظيم مهرجان التمثيل المسرحي على مدار تسع وأربعين دورة متتالية.