الرئاسة اللبنانية تعلن موافقة حزب الله على وقف الهجمات المتبادلة مع إسرائيل

أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن، نجاح المساعي التي تبذلها الدولة للحفاظ على الاستقرار وتجنيب البلاد المزيد من التصعيد.

وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس" مساء الأحد: "في أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات".

وأشارت إلى أن الترتيب المقترح يقضي بـ"توقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".

وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى معوض، وأبلغها بحصوله على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا الترتيب المقترح.

ولفتت الرئاسة إلى أن سفيرة لبنان في واشنطن نقلت نتائج هذه المناقشات إلى الرئيس عون، الذي أبلغ بدوره حزب الله، ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه.

