جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين بينهم حالات خطيرة جنوبي لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، مقتل جندي وإصابة 7 ضباط وجنود، 3 منهم بحالة خطيرة في جنوب لبنان.

وقال عبر حسابه بمنصة "إكس" إن الحادث أسفر عن سقوط نقيب بالجيش، بالإضافة إلى إصابة ضابطين ومقاتل بجروح خطيرة، وإصابة مقاتل آخر بجروح متوسطة، إلى جانب إصابة ضابطين ومقاتل بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق الليلة، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن، نجاح المساعي التي تبذلها الدولة للحفاظ على الاستقرار وتجنيب البلاد المزيد من التصعيد.

وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس": "في أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات".

وأشارت إلى أن الترتيب المقترح يقضي بـ"توقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".

وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى معوض، وأبلغها بحصوله على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا الترتيب المقترح.