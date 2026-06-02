مرتضى منصور: مطالبة بعض جماهير الزمالك بعدم تشجيع المنتخب «خيانة للوطن»

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، جماهير النادي بالوقوف خلف منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، وعدم الانشغال بالاختيارات الفنية أو القائمة النهائية للفريق قبل المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن الدعوات المطالِبة بعدم دعم المنتخب تمثل، بحسب وصفه، "خيانة للوطن".

وقال مرتضى منصور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بكل فخر أنا مسلم مصري زملكاوي، ومصري قبل أن أكون زملكاوي".

وأضاف: "من فضلكم يا بعض من تدعون انتماءكم لنادي الزمالك العظيم، ارفعوا أيديكم عن منتخب وطنكم مصر، ولا شأن لكم باختيارات الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون فنيًا وإداريًا وطبيًا للاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل مصر في كأس العالم التي ستبدأ فعالياتها في منتصف يونيو إن شاء الله".

وتابع: "الدعوات التي يتبناها بعض المهووسين بعدم تشجيع منتخب مصر بسبب عدم اختيار العدد المناسب من لاعبي الزمالك، هي دعوات خيانة للوطن، ولا تعبر عن الانتماء لنادٍ بعينه، فالوطن مصر أهم من الزمالك والأهلي وكل أندية مصر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ارحمونا من هذا التعصب الأعمى والمجنون"، مضيفًا: "كل الدعم لحسام حسن وجهازه المعاون، ولمنتخبنا الوطني، ولا عزاء للمتربصين وأصحاب اللقطات".