مساعد وزير الداخلية الأسبق: الزئبق الأحمر أكبر أكذوبة روّج لها المحتالون

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الزئبق الأحمر يُمثل أكبر أكذوبة روّج لها المحتالون، واقتنع بها غالبية أثرياء مصر، معلقًا: «أكبر أكذوبة روجها نصابين وشربها معظم أثرياء الشعب المصري».

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، «الزئبق الأحمر دا الجرام بـ1000 جنيه وهو دا اللي بيحضر العفريت اللي بيطلع الخبيئة الفرعونية.. وياخدوا الزبون بقى».

وروى كواليس الاحتيال بهذه الطريقة، والتي رصدها أثناء توليه منصب مدير أمن الأقصر، بمنطقة كفر الحدادين، والتي أقام بها بعض التشكيلات العصابية المختصة بالاحتيال باستخدام الزئبق الأحمر.

وتابع أن هذه التشكيلات العصابية كانت تحفر غرفًا فرعونية مزيفة تحت الأرض، وتجهزها برسومات فرعونية وقدور ذهبية ، وبعض التماثيل الفرعونية المزورة، لخداع الأثرياء والاحتيال عليهم بمبالغ مادية كبيرة نظير هذه الكنوز المزيفة.

وأكمل:«بعد ما الزبون بقى يزهق من الزئبق الأحمر والعفريت موادهومش ووداهم غلط هيبدأ يخلع، يقول له بس الدور دا خلاص جاب الخريطة وهنروح نطلع الكنز ويفحتوا ويعملوا وينزلوا يوصلوا للأوضة بتاعتهم اللي هما عاملنها بإيدهم».

ونفى وجود ما يُعرف بالزئبق الأحمر، مؤكدًا أنها مجرد خدعة مستخدمة للاحتيال، مضيفًا أن هؤلاء المحتالين بعد تحصيل الأموال، وتسليم الآثار المزيفة، يُبلغون شرطة الأقصر برقم السيارات التي بها هذه القطع المزيفة.

وأوضح أنه بعد إلقاء القبض على هؤلاء الأفراد نتيجة لهذه البلاغات، تُشكل لجنة مختصة بفحص الآثار، والتي تثبت أنها مقلّدة، ليُخلى سبيلهم عقب 15 يومًا.

وذكر أنه بعد الإفراج عن هؤلاء الأفراد، فإنهم يعودن للمحتالين، قائلًا: «يقوم رايح لهم يقول لهم أنتوا بايعين لي الوهم أنتو سرقتوني أنا هشتكي، مين دا اللي باع لك الوهم يا عم الآثار حقيقية والذهب حقيقي دا ظباط حرمية».

وتطرق إلى تعرض والد أحد أصدقائه لعملية احتيال بسبب الزئبق الأحمر، والذي دفع حوالي 750 ألف جنيه، مضيفًا أنه لم يهتم بهذه الخسارة وإنما خشي معرفة نجله بهذه الواقعة.

وقال: «الراجل دا دفع يجي ثلاث أرباع مليون ومكنش هامه كان اللي هامه بس إن أنا عرفت وأنا مدير أمن الأقصر.. قالي متجبش سيرة لفلان ابني وبكى أنا مش عاوز صورتي تتهز قدام ابني إن أنا على آخر الزمن طلعت عبيط وبيتنصب عليا».