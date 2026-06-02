قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو تحدث هذا المساء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخبره أنه "إذا لم يتوقف حزب الله عن إطلاق النار على مدننا ومواطنينا، فإن إسرائيل ستضرب أهدافا في بيروت".

وأضاف حساب مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" قبل قليل، أن "موقفنا هذا لم يتغير"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته كما هو مخطط لها في جنوب لبنان".

ويأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت موجة انتقادات ضد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بعد إعلان الرئيس الأمريكي تدخله لوقف الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار ترامب عبر حسابه عبى منصة "تروث سوشيال"، إلى إجرائه اتصالا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا: "أكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها أُعيدت بالفعل".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بعد إعلان ترامب منع إسرائيل من مهاجمة لبنان إن "إسرائيل تحت الوصاية بالكامل"، فيما دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير نتنياهو إلى رفض الضغوط الأمريكية قائلا: "حان الوقت لنقول لصديقنا الرئيس ترامب لا".

من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان صادر عن السفارة اللبنانية في واشنطن، نجاح المساعي التي تبذلها الدولة للحفاظ على الاستقرار وتجنيب البلاد المزيد من التصعيد.

وقالت عبر حسابها بمنصة "إكس": "في أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات".

وأشارت إلى أن الترتيب المقترح يقضي بـ"توقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".



