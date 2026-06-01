الخطوط الجوية العراقية تعلن وقف رحلاتها إلى بيروت بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، توقف رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الوقت الحالي، بسبب الظروف الأمنية والأوضاع السائدة في المنطقة.

وجاء ذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، في إطار الحرص على سلامة المسافرين وأطقم الطيران، في ظل التطورات الأمنية الراهنة.

وأُلغيت في اللحظات الأخيرة زيارة وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان كانت تزمع القيام بها إلى لبنان، ويرجع الإلغاء إلى أسباب أمنية.

وشهدت الأوضاع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني تصعيدًا حادًا خلال الفترة الأخيرة، فعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار رسميًا، لا تزال المواجهات مستمرة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أصدرا في الآونة الأخيرة تعليمات لجيش الاحتلال باستهداف ما وصفاه بـ"أهداف إرهابية تابعة لحزب الله" في ضواحي بيروت، وفقاً لبيان صادر عن مكتب نتنياهو.