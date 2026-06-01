إيران توقف تبادل الرسائل مع واشنطن احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن طهران قررت وقف المحادثات غير المباشرة وتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، على خلفية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

ونقلت الوكالة، مساء الاثنين، عن مسئولين ومفاوضين إيرانيين تأكيدهم أن استئناف أي مسار تفاوضي يبقى مرهونًا بوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأضافت أن إيران وفصائل محور المقاومة تدرس «خيارات تصعيدية» للرد على التطورات الجارية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تتعلق بإغلاق مضيق هرمز بالكامل، ومضيق باب المندب، وتفعيل جبهات أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن ما أوردته الوكالة الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن وقف إطلاق النار بين طهران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

واعتبر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يُعد انتهاكًا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات»، مُحملًا واشنطن وإسرائيل مسئولية عواقب أي انتهاك.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، إن «الحصار البحري وتصعيد إسرائيل لجرائم الحرب في لبنان دليلٌ قاطع على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «لكل خيار ثمن.. وسيأتي وقت دفع الثمن لا محالة. كما سيتضح كل شيء في النهاية».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران تدرس خيارات الرد على تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الطلبة «إيسنا»، أضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم غير مسبوقة في لبنان.

وأشار إلى أن الاحتلال انتهك وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا، وتسببت هجماته في مقتل عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، منتقدًا صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعجزهما عن التحرك لاتخاذ إجراء يوقف تلك الانتهاكات.

ونوه أن «تداعيات التصعيد الإسرائيلي لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستشمل المجتمع الدولي بأسره»، قائلًا إن «استمرار إفلات النظام الصهيوني من العقاب سيؤثر بلا شك على السلام والأمن العالميين