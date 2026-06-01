حزب الله: الاحتلال الإسرائيلي يواجه صعوبة كبيرة في تثبيت قواته بمحيط قلعة الشقيف

قال حزب الله اللبناني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجه صعوبات كبيرة في تثبيت مواقعها في محيط قلعة الشقيف جنوب لبنان، مشيرًا إلى استمرار المواجهات في المنطقة منذ عدة أيام.

وأشار في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين، إلى أن «جيش الاحتلال سعى جاهدًا للحصول على صورة يروّج لها على أنّها انتصار ساحق، علّه يسكّن من خلالها روع مستوطني الشّمال».

وأوضح أن القوات الإسرائيلية كثّفت غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على بلدة يحمر الشقيف والقرى المجاورة على مدار أكثر من 5 أيام، وذلك في إطار محاولاتها التقدم نحو القلعة، إلا أنها واجهت مقاومة حالت دون تحقيق أهدافها.

وأضاف أن مجموعة مشاة إسرائيلية تمكنت، مساء السبت، من الوصول إلى قلعة الشقيف عبر الجهة الشرقية والتقاط صور داخل الموقع، قبل أن تنشرها لاحقًا باعتبارها دليلًا على السيطرة على القلعة. وأوضح الحزب أن القلعة كانت خالية من أي وجود عسكري تابع له.

وأكد البيان أن القوات الإسرائيلية لا تزال تواجه صعوبة في ترسيخ وجودها العسكري في محيط القلعة، مشيرًا إلى أن مقاتلي الحزب يواصلون استهداف القوات المنتشرة في المنطقة ضمن ما وصفه بـ«معركة استنزاف» مستمرة.

ويتمتع موقع الشقيف الأثري بقيمة رمزية، وشكّل قاعدة للقوات الإسرائيلية خلال عقدين من احتلالها جنوب لبنان حتى عام 2000.

وتتمتع القلعة بمستوى حماية معززة من منظمة اليونيسكو منذ عام 2024. وكان وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، قد حذّر من أن عدداً من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّض «لخطر جِدّي» من جرّاء الغارات الإسرائيلية، وخصوصاً قلعة الشقيف.