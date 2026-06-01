حققت البورصة المصرية مكاسب محدودة اليوم الإثنين، أول التعاملات بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى، ومدتها أسبوع تقريبا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.37%، ووصل إلى مستوى 52853.94 نقطة.

وتاثر المؤشر الرئيسي بعودة الشكوك حول اتفاق مرتقب بين أمريكا وايران لوقف الحرب في الشرق الاوسط، بعدما تعززت الأمال في حدوث ذلك نهاية الأسبوع الماضي.

البورصة تستقر في المنطقة الحمراء في آخر التداولات قبل العيد

وكان المؤشر الرئيسي قد استقر في المنطقة الحمراء، يوم الإثنين، آخر جلسات التداول قبل بدء إجازة عيد الأضحى، لكن بخسائر محدودة للغاية.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.03%، ووصل إلى مستوى 52847.75 نقطة.

وجاء هذا التراجع، رغم حالة التفاؤل العالمية بقرب توصل الولايات المتحدة و إيران إلى اتفاق، ما انعكس إيجابا على الأسواق الآسيوية التي شهدت ارتفاعاً في هذا اليوم.

وقال محللون في السوق المصرية، إن الانخفاض كان محدودا للغاية، وقد يرجع إلى عمليات جني أرباح طفيفة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في جلسة الأحد بنسبة 1.5%، ووصل إلى مستوى 52861 نقطة.

ووصلت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري إلى 26.36%، مقابل 26.34% في أخر التداولات قبل إجازة عيد الأضحى.



