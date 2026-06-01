إنريكي يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد إنجاز دوري الأبطال

يقترب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من تجديد تعاقده مع النادي، وذلك بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

وبحسب ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»، فإن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لمواصلة العمل مع إنريكي خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لتجديد العقد بين الطرفين.

وأوضح رومانو أن المدرب الإسباني يُبدي ثقة كبيرة في استكمال المشروع الفني، مع طموح واضح للتتويج بلقب جديد في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن النادي بدأ بالفعل مناقشاته الداخلية بشأن صفقات الموسم الصيفي، بالتنسيق الكامل مع إنريكي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وكان إنريكي قد قاد باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا عقب الفوز على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.