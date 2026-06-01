الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب وليس لدينا خيار آخر

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن التفاوض مع إسرائيل «أسلم من الحرب»، مشددًا على أن مسار التفاوض «يحتاج إلى وقت».

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال عون، خلال لقاء مع وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني، اليوم الاثنين: «التفاوض أسلم من الحرب، إذ رأينا ولا زلنا نرى ويلات الحرب ونتائجها، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، ونحن ليس لدينا خيار آخر».

وأعرب عن أسفه لأن البعض يعتبر أن «التفاوض استسلام»، مشددًا على أن «التفاوض ليس تنازلًا، بل حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن».

وأضاف: «لن نتراجع عن خيارنا وجميعنا في لبنان كمسئولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده لكنها تسير. وكل الأمور يتم حلّها بالتفاوض مهما طالت. والحرب لن تصل بنتيجة لكل أطرافها».

ونوه أن «الجيش اللبناني لم يعلن أن منطقة الجنوب اصبحت منزوعة وخالية من السلاح»، موضحًا أن «إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت، في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض الغنية بالجبال والوديان».

وأشار إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني، لافتًا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد بأن «الاتفاق نص على ضرورة إخلاء إسرائيل النقاط الخمس التي احتلتها، إلا أنها استمرت بعملياتها العسكرية وقصف القرى تحت حجة الدفاع عن النفس».