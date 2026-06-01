جيش الاحتلال يزعم اغتيال عنصر في كتائب القسام بمدينة دير البلح

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عنصر في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، بمدينة دير البلح، أمس الأول السبت.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن قوات الجيش نفذت غارة دقيقة في وسط قطاع غزة، أسفرت عن القضاء على جمال أبو عون، قائد فصيلة في الجناح العسكري لحماس، والذي عمل بالتوازي طبيبًا في مستشفى يافا في دير البلح.

وبحسب مزاعمها، دفع أبو عون، وخطّط لمخططات عسكرية ضد قوات الجيش وإسرائيل، مُدعية أنه «كان ضالعًا في جهود بناء القوة وإعادة التأهيل وتعزيز قدرات حماس، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار».

والسبت الماضي، استهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط نقطة أمنية وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد الدكتور جمال أبو عون، رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا، وإصابة آخرين بجروح.

وأكدت مصادر طبية ومحلية أن الاستهداف المباشر طال طاقما طبيا كان يؤدي مهامه في ظروف بالغة الصعوبة، حيث تسبب القصف في وقوع ضحايا وإصابات بين المواطنين الذين كانوا يتواجدون في المنطقة المستهدفة.

من جانبها، أصدرت النقابة العامة لأطباء مصر بيانًا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى الشهيد الطبيب الدكتور جمال أبو عون، رئيس قسم التخدير بمستشفى يافا في قطاع غزة.

وأكدت النقابة أن استشهاد الدكتور جمال أبو عون، إلى جانب عدد كبير من الطواقم الطبية خلال الفترة الماضية، يضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين في القطاع الطبي، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وشددت النقابة العامة لأطباء مصر على أن حماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة مسئولية دولية عاجلة لا تحتمل التأجيل، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين في القطاع الصحي، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي.



