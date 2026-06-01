نتنياهو: مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق استهدافنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده توصل تكثيف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، في ظل عزمها على استعادة الأمن لسكان الشمال، كما فعلت مع سكان الجنوب.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، الاثنين، جاءت تصريحات نتنياهو، رغم أن الضاحية الجنوبية لبيروت لم تتعرض إلا لهجومين فقط خلال فترة وقف إطلاق النار في الشمال.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال: «لن نسمح لحزب الله بمهاجمة مدننا ومواطنينا، ولن تبقى مقاره في الضاحية ببيروت خارج نطاق استهدافنا».

وأكد أن العمليات العسكرية مستمرة في جنوب لبنان للقضاء على معاقل حزب الله، زاعمًا أن «حزب الله في حالة تراجع وفرار».

وقبل قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الجوية لم تشن بعد أي هجمات جوية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الاثنين، عن مصدر عسكري، قوله: «نعمل حاليًا على تحديد أهداف للهجوم، وسننفذها فور المصادقة عليها من قبل القوات الجوية وإدارة العمليات في الجيش».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّه «أمر الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت».

وقال نتنياهو في بيان مشترك، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إنّ «القرار جاء عقب استمرار خروقات حزب الله، واستهداف الإسرائيليين».

من جهتها، أفادت القناة «14» العبرية، بأنّ «أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

وبحسب القناة العبرية، فإنّه «من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت قريبا».