كايا كالاس: باكستان ساعدت في تجنب حرب أمريكية-إيرانية شاملة

أشادت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، بدور باكستان في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، قائلة إن إيران ساعدت في تجنب اندلاع حرب شاملة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن كالاس قالت في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بعد الدورة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان " ساعدت الجهود الدبلوماسية الباكستانية في منع اندلاع حرب شاملة في عدة مناسبات، وتحظى هذه الجهود بتقدير في أنحاء أوروبا".

ووصفت كالاس باكستان بـ " القوة الإقليمية الكبرى" والشريك المهم للاتحاد الأوروبي. وقالت " اليوم خلال الحوار الاستراتيجي، نؤكد التزامنا المشترك تجاه تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وباكستان".