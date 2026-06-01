ماليزيا: توقعات باجتياح عواصف رعدية وأمطار غزيرة 7 ولايات

من المتوقع أن تضرب عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية سبع ولايات ماليزية حتى الساعة 5 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الماليزية.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في تحذير متعلق بالطقس صدر عند الساعة 315 مساء بالتوقيت المحلي بأن المناطق المتأثرة في ولاية بيراك تشمل كريان ولاروت وماتانج وسيلاما، وهولو بيراك، وكوالا كانجسار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وفي ولاية سيلانجور، يشمل التحذير منطقتي هولو لانجات وسيبانج، بينما في ولاية نيجري سمبيلان يشمل التحذير جيليبو، وسريمبان، وبورت ديكسون، وكوالا بيلا، ورمباو.

وعلى الساحل الشرقي، من المتوقع أن تؤثر الأحوال الجوية السيئة على مناطق في ولاية كلنتان تشمل تومبات، وباسير ماس، وكوتا بارو، وجيلي، وتانا ميرا، وباتشوك، وماشانج، وباسير بوتيه، إضافة إلى كوالا نيروس، وكوالا تيرينجانو في ولاية تيرينجانو.

من ناحية أخرى، يشمل التحذير في ولاية ساراواك كلا من كوتشينج (باو وكوتشينج) وسيريان، وساماراهان، وسري أمان، وكابيت (سونج وبوكت مابونج) وبينتولو (بينتولو وسيباو) وميري (سوبيس وبيلورو ومارودي)، بينما في ولاية صباح يشمل التحذير منطقة تاواو (لاهاد داتو).