جنايات الجيزة تجدد حبس سيد مشاغب و5 آخرين لاتهامهم بالشغب وتعطيل الطريق العام

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس سيد مشاغب القائد السابق لربطة مشجي وايت نايتس و5 أشخاص آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتعطيل الطريق العام، وإشعال ألعاب نارية خلال احتفالهم بالإفراج عن "مشاغب" في قضية أخرى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مشاغب و5 آخرين متهمين بالشغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل حركة المرور، خلال احتفالهم بالإفراج عنه.

وأفادت الداخلية، في بيان اليوم، بأنها "رصدت تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت تجمع عدد من الأشخاص وقيامهم بأعمال شغب وإشعال ألعاب نارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة احتفالاً بالإفراج عن متزعم أحد الروابط الرياضية غير الشرعية والسابق اتهامه فى قضية أعمال شغب (سيد مشاغب)".

وأضافت أنه بتاريخ 16 أبريل الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص بالتجمع وارتكاب أعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع ببولاق الدكرور وترديد هتافات خاصة بإحدى الروابط الرياضية غير الشرعية مما تسبب فى ترويع المواطنين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل سيد علي فهيم الشهير بـ"سيد مشاغب" القائد السابق لربطة مشجي وايت نايتس، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 910 لسنة 2021 المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وسبق أن قضى مشاغب فترة عقوبة السجن 7 سنوات في قضية أحداث ستاد الدفاع الجوي التي تعود لعام 2015.