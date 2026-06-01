الهند وأستراليا تتعهدان بتكثيف جهود رصد الأنشطة تحت سطح البحر

اتفقت الهند وأستراليا على تعميق التعاون في مجال المراقبة البحرية ورصد الأنشطة تحت سطح البحر، وذلك بعد أيام من كشف دول مجموعة "كواد" (وهي تحالف رباعي يضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان) عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأفاد بيان مشترك صدر اليوم الاثنين بأن الدولتين اتفقتا على تنسيق الأنشطة المتعلقة بطائرات الدورية البحرية واستكشاف فرص تعزيز الوعي بالمجال تحت سطح البحر، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء الإعلان خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إلى الهند، للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار بين وزيري دفاع الهند وأستراليا مع نظيره الهندي راجنات سينج.

وجدد الوزيران أيضا التأكيد على التزامهما "ببقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة وآمنة ومستقرة ومزدهرة"، وتعهدا بالعمل بشكل أوثق مع الشركاء الإقليميين.

كما شددا كذلك على "أهمية حرية الملاحة وحرية التحليق الجوي، وعلى دعمهما القوي للتجارة دون عوائق في المنطقة."

وجاءت المحادثات عقب اجتماع مجموعة "كواد" الأسبوع الماضي، حيث أطلقت الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا مبادرة للمراقبة البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في خضم تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية.



