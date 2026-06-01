أعلن مسؤولون في اليونان إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل جزيرة كريت الواقعة جنوبي البلاد، اليوم الاثنين، حيث وصل آلاف الأشخاص هذا العام على متن قوارب صغيرة من ليبيا، ما أثار قلق السلطات في أثينا.

وأفادت صحيفة "إكاتيميريني" اليونانية بأن ما يقرب من نصف عدد المهاجرين المقدر بنحو 10 آلاف، دخل اليونان بشكل غير قانوني هذا العام، إما برا وبحرا من ليبيا، بينما انطلق العدد الباقي من تركيا.

وقد تم إنقاذ 60 ​​شخصا من قاربين كانا يواجهان صعوبات على بعد عشرات الأميال جنوب جزيرة جافدوس، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لكريت.

كما قامت سفينة تجارية أمس الأحد، بإنقاذ ما لا يقل عن 42 رجلا في المنطقة نفسها بعد انطلاقهم على متن قارب صغير من طبرق في شرق ليبيا.