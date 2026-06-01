محطات ومرافق في اليابان تلجأ للذكاء الاصطناعي لمنع الانتحار بالقفز

أدخلت نحو 40 محطة ومبنى تجاري في اليابان، نظاما يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لمنع "الانتحار بالقفز"، حيث ساهم النظام الجديد في إنقاذ حياة شخصين على الأقل، بحسب ما ذكرته الشركة المطورة له.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، بأن شركة "أسيلا" ومقرها طوكيو، ابتكرت هذا النظام المميز الذي يقيم مدى احتمالية إقدام الأفراد على الانتحار بالقفز، من خلال تحليل سلوكهم الذي ترصده كاميرات المراقبة الموجودة في المحطات والمنشآت، مثل المشي بصورة قلقة، أو التسكع بالقرب من حافة رصيف المحطة أو سطح المبنى.

وبمجرد أن يرصد النظام هذه المؤشرات، يقوم بتنبيه حراس الأمن والعاملين في المحطة، مع إصدار تحذيرات عبر مكبرات الصوت في بعض الحالات.

وفي إحدى الحالات، رصد النظام رجلا في منطقة ممنوع على الزبائن دخولها بأحد المرافق التجارية، فاقترب منه أحد الحراس وأوقفوه. وذكرت الشركة أن الرجل قال لاحقا إنه كان يعتزم الانتحار بالقفز.

وفي حالة أخرى، تم العثور على طفل كان يتسكع لفترة طويلة بالقرب من سور في الطابق العلوي من إحدى المنشآت، واكتشف حارس الأمن لاحقا أن الطفل كان يكتب رسالة انتحار.