رئيس الوزراء المجري يتجه لتعديل الدستور لعزل الرئيس

تعتزم الحكومة المجرية تعديل الدستور لعزل رئيس البلاد، في إطار دفعة من جانب رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار للتخلص من المسؤولين الذين جرى تعينهم في عهد رئيس الوزراء الشعبوي السابق فيكتور أوربان.

وفاز ماجيار وحزب تيسا الذي ينتمي إليه بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي أجريت في أبريل. وفي ظل الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان، بإمكانهما إدخال تغييرات كاسحة على النظام السياسي الأوتوقراطي الذي أرساه أوربان خلال الـ16 عاما التي قضاها في السلطة.

ومنذ فوزه الانتخابي، دعا ماجيار كثيرا الرئيس تاماس سوليوك المعين من جانب الحزب الذي ينتمي إليه أوربان، إلى الاستقالة أو سيعزل بوسائل دستورية. وكان ماجيار قد أعطى سوليوك الذي كثيرا ما أشار إليه كـ"دمية أوربان" مهلة حتى 31 مايو المنصرم للاستقالة.

ورغم أن دور الرئيس في المجر شرفي بشكل كبير، فإنه مسؤول عن توقيع التشريعات لتصبح قوانين ولديه سلطة إحالة مسودة القوانين التي مررها البرلمان إلى المحكمة الدستورية لمراجعتها، مما يثير المخاوف بين أنصار الحكومة الجديدة أنه يمكن أن يستخدم سلطته لعرقلة خططها.

وأجرى ماجيار محادثات مع سوليوك في قصر ساندور الرئاسي صباح اليوم الإثنين. ولاحقا قال ماجيار في مؤتمر صحفي إن الرئيس رفض الاستقالة. وأضاف أنه سوف يبلغ النواب من حزبه بالبدء على الفور في "الإجراءات الضرورية" لعزل الرئيس وهي عملية قال إنها سوف تستغرق حوالي شهر.

ولم يشر رئيس الوزراء إلى تفاصيل التغيير الدستوري الذي سوف يستخدمه لعزل سوليوك.



