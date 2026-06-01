الحكومة اللبنانية: جهود مكثفة مع الدول الصديقة والشقيقة لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري الدوري، وذلك في السراي الكبير.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، استهلّ سلّام، اللقاء بإحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثّف مع الدول الصديقة والشقيقة، والتي تنصبّ على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار.

وتناول الاجتماع دراسة مختلف جوانب ملف النزوح، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة. وأُعلن أنه سيصدر غدًا تقرير شامل عن الأشهر الثلاثة الماضية، بشأن الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح.

يأتي ذلك قبل أيام من جولة محادثات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وسبق أن عقد الجانبان برعاية أمريكية ثلاث جولات من المفاوضات في 14 و23 أبريل الماضي، وفي يومي 14 و15 مايو الجاري.

والجمعة، اجتمعت وفود عسكرية لبنانية وأمريكية وإسرائيلية، وأصر الوفد اللبناني خلالها على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار، بحسب بيان رئاسي لبناني.

وحذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمة يوم أمس (السبت) من «تصعيد إسرائيلي خطير وغير مسبوق».

وأكد سلام مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف سريع وفعلي لإطلاق النار، مشددا على أن سياسة إسرائيل في «الأرض المحروقة والعقاب الجماعي» لن تحقق الأمن أو الاستقرار.

ويشهد لبنان منذ الثاني من مارس الماضي تصعيدا عسكريا بين حزب الله وإسرائيل، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي، والذي أُعلن تمديده في 15 مايو لمدة 45 يوما.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرقه، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي وحتى 31 مايو الجاري، 3412 شهيدا و10269 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.