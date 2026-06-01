نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران حققت تقدما جيدا بشأن إدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، إن لإيران وسلطنة عمان الحق في ممارسة السيادة على مضيق هرمز

وأكد آبادي مجددا على أن إيران قد وضعت قواعد تنظيمية جديدة للتحكم في مرور السفن عبر المضيق خلال فترة الحرب، ولن تسمح لأي دولة بالتدخل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن أي ترتيبات يجب أن تتم بالتنسيق مع سلطنة عمان.

وكان وزیر الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد ذكر في منشور على تطبيق "إكس"، يوم الجمعة الماضي، أنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظیره العماني، بدر البوسعیدي مسألة مضیق هرمز وإدارة مستقبله ضمن المسؤولیات السیادیة والقانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إیسنا).

وأشاد وزیر الخارجية بالموقف المبدئي والمسؤول من سلطنة عمان فیما یخص القضایا المرتبطة بالسلم والأمن الإقلیمیین، ومن بینها الدور البناء الذي یلعبه هذا البلد کوسیط للمباحثات الإيرانية الأمریکیة التي شهدت نکث العهد من جانب أمریکا.

وأدان عراقجي الأكاذيب الأمریکیة ضد سلطنة عمان قائلا إن التدابیر المسؤولة لکلا البلدین لإدارة المرور الآمن في مضیق هرمز تأتي بناء علی قواعد القانون الدولي وفي سیاق مصالح المجتمع الدولي، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).