تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "احفظ مقررك" افلذي تنظمه شؤون قطاع القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية عبر منصة القرآن الكريم بالأزهر الشريف ضمن جهود الأزهر في العناية بكتاب الله تعالى ومساندة الطلاب في إتقان مقرراتهم القرآنية.

ويشهد برنامج اليوم الاثنين لقاءات: الصف الثالث الابتدائي: الساعة 11:00 صباحًا (من أول سورة الحديد)، والصف السادس الابتدائي: الساعة 12:00 ظهرًا (من أول سورة طه)، والصف الثالث الإعدادي: الساعة 1:00 ظهرًا (من أول سورة المائدة)

وذكر الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم، بأن برنامج "احفظ مقررك" هذا العام يُنفَّذ بالمعاهد الأزهرية من خلال المقرات المعتمدة التي سبق الإعلان عنها أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما تُعقد اللقاءات عبر منصة القرآن الكريم بالأزهر الشريف أيام السبت والاثنين والأربعاء؛ بما يتيح أكبر قدر من الاستفادة للطلاب، ويُسهم في دعمهم في حفظ ومراجعة المقررات الدراسية.

وأضاف أن الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف تتعاون مع الإدارة العامة للتعليم النموذجي في الإشراف على مبادرة "حلقات الذكر"، كما تشارك الإدارة العامة للمعاهد الخاصة في مشروع "احفظ مقررك"؛ في إطار تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لإنجاح فعاليات المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.

يأتي المشروع القرآني الصيفي – الموسم الرابع برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله تعالى، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.