مدرب أمريكا ينتظر موافقة فيفا على توجيه اللاعبين بالفيديو أثناء استراحة شرب المياه في كأس العالم

جمع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب منتخب أمريكا لاعبيه حوله خلال استراحة لشرب الماء بعد مرور 24 دقيقة من مباراة ودية أمام السنغال، لتوجيههم ببعض التعليمات الفنية.

لكن بوتشيتينو لم يوجه اللاعبين بصوته أو لوحة مكتوبة بل باستخدام حاسوبه المحمول.

وأظهرت كاميرات التلفزيون المدرب الأرجنتيني وهو يشير بإصبعه إلى الشاشة أثناء حديثه مع لاعبي أمريكا لتوضيح التحركات المطلوبة في الملعب، وتابعه اللاعبون باهتمام شديد.

قال بوتشيتينو بعد الفوز 3 / 2 على السنغال "يحتاج اللاعبون إلى التفكير، لكنهم بحاجة للرؤية أيضا".

وأضاف مدرب المنتخب الأمريكي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يحسم بعد إمكانية باستخدام الحواسيب المحمولة خلال فترات الاستراحة في كأس العالم، مضيفا "فيفا وعدنا بدراسة المقترح والرد علينا".

في هذا الصدد، قال لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني "أي وقت متاح للاعبين لمشاهدة التحركات في الملعب أثناء المباراة، سيبقى خطوة مفيدة للاعبين".

وقال زميله كريستيان بوليسيتش قائد الفريق "إنه أمر يشبه ما نفعله في استراحة ما بين الشوطين لمراجعة بعض الحالات والأمور الفنية".

واصل بوليسيتش بأنه يؤيد زيادة فترات الراحة في كرة القدم، حيث كانت المباريات قبل اعتماد استراحة شرب المياه عبارة عن 45 دقيقة من اللعب المتواصل في كل شوط بخلاف الوقت بدل الضائع.

وقال قائد المنتخب الأمريكي "فترات الاستراحة في كرة القدم، وإعادة تنظيم الفريق سيكون خطوة جيدة ومفيدة".