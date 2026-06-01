ميلنر يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة تاريخية امتدت لـ 24 موسمًا

أعلن النجم الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب برايتون الحالي، وليفربول ومانشستر سيتي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، ليضع حدًا لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من 20 عامًا داخل الملاعب الإنجليزية.

وجاء قرار ميلنر بعد مشوار طويل خاض خلاله 24 موسمًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، تنقل فيها بين عدد من الأندية الكبرى، ونجح خلالها في تحقيق العديد من الألقاب، إلى جانب تقديم نموذج مميز في الالتزام والانضباط والاحترافية.

وأعلن اللاعب قراره عبر رسالة نشرها على انستجرام: بعد 24 موسمًا قضيتها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم، منذ ظهوري الأول مع نادي ليدز يونايتد، الفريق الذي شجعته طوال طفولتي، وأنا في سن السادسة عشرة، وحتى أصبحت أصغر هداف في تاريخ الدوري، لم أكن أتخيل هذه الرحلة.

وأضاف: "لقد وصلت المسيرة إلى محطتها الأخيرة، بعد أن تعرضت لإصابة العام الماضي أثّرت على قدراتي، قبل أن أعود مجددًا وأسهم مع برايتون في تحقيق إنجاز التأهل إلى البطولات الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، وأنا في سن الأربعين.

وتابع: " لقد كان شرفًا عظيمًا لي تمثيل أندية نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول وبرايتون، دون أن أنسى الفترة القصيرة التي قضيتها مع سويندون تاون، كل نادٍ كان له دور مهم في مسيرتي، وأشكر الجميع من إدارات وأجهزة فنية وزملاء وجماهير على الدعم طوال الرحلة".

وواصل: "عشت لحظات لا تُنسى، من الصراع على البقاء في الدوري إلى التتويج بالبطولات، مرورًا بالمشاركات الأوروبية وتمثيل منتخب إنجلترا في بطولتي يورو ونسختين من كأس العالم. لكن أكثر ما سأعتز به هو الأشخاص والصداقات التي كوّنتها خلال مسيرتي.

وأختتم " إلى الجماهير، شكرًا لكم جميعًا. دعمكم كان يعني لي الكثير، وانتقادات البعض كانت دافعًا إضافيًا للتطور. وإلى عائلتي، شكرًا لكل التضحيات والدعم المستمر، أغادر كرة القدم وأنا أشعر بالفخر والامتنان، محمّلًا بذكريات ستبقى معي مدى الحياة.”