أعلن الدولي المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف كالمار السويدي، نهاية رحلته الاحترافية مع الفريق السويدي رسميًا، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته التي امتدت لثلاثة أشهر فقط.

وحرص أشرف داري على توجيه رسالة شكر للنادي السويدي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حيث كتب: إلى كل الجماهير، زملائي اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري، أود أن أشكركم جميعًا على هذه الأشهر الثلاثة الرائعة التي قضيتها في كالما، منذ اليوم الأول، جعلتموني أشعر بالترحيب وكأنني فرد من عائلتكم. شكرًا لكم على تقبلي، ودعمي، ومساعدتي".

وأضاف: "لقد تركت هذه التجربة أثرًا عميقًا في نفسي وستبقى معي لفترة طويلة جدًا، لقد تعلمت الكثير، داخل الملعب وخارجه، وأنا ممتن لكل لحظة شاركناها معًا، لن أنسى أبدًا الذكريات، والناس، واللحظات الخاصة التي عشناها. لقد لعبتم جميعًا دورًا مهمًا في هذا الفصل من حياتي.

وأختتم : " أتمنى للنادي، وللجهاز الفني، ولزملائي، ولكل المشجعين كل النجاح والسعادة في المستقبل. واصلوا التقدم للأمام وتحقيق الإنجازات العظيمة لأنكم تستحقونها حقًا، سأشتاق إليكم جميعًا، وسأظل متابعًا وداعمًا لكالمار من بعيد."

وكان المدافع البالغ من العمر 26 عامًا قد انتقل إلى كالمار في يناير الماضي على سبيل الإعارة، بعدما خرج من الحسابات الفنية للجهاز الفني للأهلي بسبب الإصابات المتكررة التي واجهته مطلع الموسم الماضي عقب انضمامه للفريق قادمًا من بريست الفرنسي.

وخلال تجربته السويدية القصيرة، استعاد داري بريقه بمشاركته أساسيًا في 9 مباريات بالدوري، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد، ولم يغب عن أي مواجهة حتى جولة الختام التي تزامنت مع انتهاء عقده، تاركًا الفريق في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.