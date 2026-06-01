الكويت: استمرار الاعتداءات الإيرانية يقوض جهود خفض التوتر ويهدد أمن واستقرار المنطقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددًا عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلًا عما تشكله من تهديدٍ بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محمّلةً إيران المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديدة.

وذكرت في منشور على منصة «إكس»، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت السكان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

والخميس الماضي، أكدت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الكويت خلال الليل، مشيرة إلى أن القوات الكويتية نجحت في اعتراضه.

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فقد تم إطلاق الصاروخ في الساعة 10:17 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.