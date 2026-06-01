العراق: القبض على 3 إرهابيين في بغداد والأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد والأنبار.

وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبواجبات متفرقة تمكن أبطال مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة السادسة والسابعة عشرة من إلقاء القبض على إرهابيَين اثنين في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السابعة تمكنت بعملية أخرى من إلقاء القبض على إرهابي آخر في محافظة الأنبار ".

وأشارت إلى أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".