وزير العدل اللبناني: سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح دولتنا

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، إن سلاح حزب الله بات يشكل ذريعة لاجتياح لبنان وتصعيد العمليات العسكرية على أراضيه، داعيًا الحزب إلى التوقف عن مغامراته ودعم خيار الدولة ومؤسساتها.

وأضاف خلال لقاء مع قناة «العربية»، أن «حزب الله يعرقل قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض من موقع قوة»، متهمًا إياه بـ«التضحية باللبنانيين في سوريا، وخوض المعارك لمصلحته فقط».

ونوه أن «حزب الله يجر لبنان إلى حروب لم يخترها اللبنانيون، قائلًا إن «إطلاق ستة صواريخ من حزب الله أدى إلى إعادة الحرب الشاملة على لبنان».

وشدد على «ضرورة تعزيز دور الدولة اللبنانية وحصر القرار الأمني والعسكري بمؤسساتها الشرعية، بما يحفظ سيادة لبنان ويجنب البلاد المزيد من الأزمات».

وفي سياق متصل، أدان وزير العدل اللبناني «القصف الاسرائيلي الممنهج للأحياء والمباني السكنية والمعالم الأثرية؛ الأمر الذي يعرقل مسار التفاوض».

وذكر أن «التفاوض لا يعني الرضوخ للشروط الإسرائيلية»، مشددًا على أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأنسب في المرحلة الحالية لمعالجة الأزمة، وتجنب المزيد من التصعيد.