نتنياهو: قواتنا تنفذ عمليات في عمق الأراضي اللبنانية وستواصل عملها حتى استكمال المهمة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات الجيش تنفذ عمليات في عمق الأراضي اللبنانية، وستواصل عملها حتى استكمال المهمة.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، نعى فيها جندي إسرائيلي قُتل إثر انفجار مُحلّقة مفخخة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة يحمر جنوب لبنان، خلال ساعات الليل.

وأضاف: «أحيي جنودنا الذين يخوضون الآن معارك ضارية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون القيام بذلك حتى إتمام المهمة».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن الجندي الذي قُتل هو الرقيب أول آدم تسرفاتي، من وحدة الكوماندوز «ماجلان» التابعة لجيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله قصفت موقعًا في بلدة يهمور بجنوب لبنان بالقرب من قلعة الشقيف، المعروفة باسم «البوفور»، والتي أعلن جيش الاحتلال إحكام سيطرته عليها.

وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة جراء الغارة، فيما أصيب جنديان آخران بجروح طفيفة.