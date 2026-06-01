وزير البترول يشارك في افتتاح أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان ممثلاً لمصر

شارك كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن مصر، في افتتاح أسبوع باكو للطاقة، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من جمهورية أذربيجان، حيث افتتح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فعاليات الحدث الذي تستضيفه العاصمة باكو خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو.

ومن المقرر أن يشارك الوزير كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية الرئيسية رفيعة المستوى ظهر اليوم بمنتدي باكو.

ويُعد أسبوع باكو للطاقة أحد أبرز التجمعات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة، إذ يجمع ممثلين من 44 دولة، من بينها مصر، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات إستراتيجية في مجالات الطاقة المختلفة، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين والاتحاد الأوروبي وكبرى شركات الطاقة العالمية والمستثمرين وخبراء الصناعة. ويتضمن الحدث منتدى باكو للطاقة، إلى جانب معرض قزوين الدولي للبترول والغاز ومعرض قزوين للطاقة النظيفة، بما يعكس مكانته كمنصة دولية رائدة للحوار وبناء الشراكات واستشراف مستقبل الطاقة.