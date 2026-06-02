- أحمد السعدني الوحيد تقريبًا اللي أعتبره أنتيمي في الوسط

قالت الفنانة مي عز الدين إن الفنانة يسرا كان لها فضل كبير في تطوير أدائها التمثيلي خلال مشاركتهما في مسلسل «أين قلبي»، مؤكدة أنها تعلمت منها العديد من التفاصيل الفنية التي لا تزال تؤثر في طريقة عملها حتى اليوم.

وأضافت «عز الدين» عبر برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة «DMC»، أمس الاثنين، أن علاقتها بيسرا استقرت منذ اليوم الأول لمعرفتها بها، لافتة إلى أنها لن تنسى أن يسر في يوم لفتت نظرها إلى أنها كانت تغير طبقة صوتها خلال التمثيل وتمثل من طبقة مستعارة.

وتابعت: «يسرا خدتني في غرفة لوحدنا وقالتلي قولي المشهد، وبعد ما سمعته سألتني ليه بتتكلمي بالصوت ده، فقلت لها علشان الشخصية بنت رقيقة، فضحكت وقالتلي حسي إنها رقيقة وبريئة لكن متغيريش تون صوتك، إنتي كده بتتكلمي من طبقة مستعارة».

وأكدت أن هذه النصيحة غيرت أسلوبها في الأداء بشكل كبير، قائلة: «بعد اليوم ده خرجت بمثل بطريقة تانية خالص وكملت المسلسل بشكل مختلف».

ولفتت إلى أن يسرا علمتها أيضًا كيفية التعامل مع النصوص الدرامية وتحليل المشاهد، وفهم العناصر الأساسية التي يجب أن تصل إلى المشاهد، إلى جانب معرفة متى يمكن الاختزال من المشهد دون التأثير على المعنى الدرامي، مضيفة أنها علمتها الكثير على المستوى الإنساني أيضًا، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الناس.

وفي سياق آخر، أردفت أن الفنان أحمد السعدني يعد من أقرب الأشخاص إليها داخل الوسط الفني، مضيفة: «هو الوحيد تقريبًا اللي أعتبره أنتيمي في الوسط.. حقيقي واللي في قلبه على لسانه، ومش بيتغير ومش هيكدب عليك في حاجة، وده بيخليك تحبه من قلبك».