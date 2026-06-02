باع البنك المركزي، أمس الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام بقيمة 461.5 مليون دولار، وذلك من خلال مزاد علني بمتوسط عائد بلغ 4.2%.

تلقى البنك المركزي المصري 18 عرضا بقيمة 551.5 مليون دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.

وكان المركزي قد طرح هذا العطاء ، بقيمة 400 مليون دولار لمدة عام ، حيث تستحق في 2 يونيو 2027.

وقبل المركزي 15 عرضا بقيمة 461.5 مليون دولار بفائدة 4.2% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.2% وهو ما تم رفضه.

ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها أسعار الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية ، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.