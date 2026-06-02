مي عز الدين: تجسيد 3 شخصيات مختلفة في موسم واحد شكّل نقلة كبيرة وقتها في اسمي وشغلي

كشفت الفنانة مي عز الدين عن أبرز المكاسب الفنية التي حققتها خلال مشاركتها في أعمال جمعتها بفنانين كمحمود عبد العزيز ويسرا وحسن حسني، مؤكدة أن تلك الفترة مثلت نقطة تحول مهمة في مشوارها الفني.

وقالت "عز الدين" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC”، أمس الاثنين، إن تقديمها 3 شخصيات مختلفة تمامًا خلال موسم درامي واحد منحها دفعة قوية لدى المخرجين والنقاد، موضحة: "خرجت من الموسم ده بنقلة كبيرة وقتها في اسمي وشغلي".

وأوضحت أنها جسدت شخصية فتاة ثورية ومناضلة في مسلسل "محمود المصري"، وفي الموسم نفسه قدمت شخصية طالبة جامعية تعيش قصة حب من طرف واحد في مسلسل "يا ورد مين يشتريك"، إلى جانب شخصية فتاة تائهة ومثيرة للمشكلات في مسلسل "لقاء على الهواء".

وأكدت أن اختلاف الشخصيات بشكل كامل عن بعضها البعض كان السبب في لفت الأنظار إلى قدراتها التمثيلية،

لافتة إلى أن «لقاء على الهواء» يظل الأقرب إلى قلبها، بسبب حالة التفاهم التي جمعتها بالفنان الراحل حسن حسني خلال التصوير.

وأردفت: "كنت برتاح جدًا مع أستاذ حسن حسني في الشغل، وكنا كابل في المسلسل ده أوي، لأني كنت بقدم دور بنته اللي مغلباه على طول"، مردفة أن العمل لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور حتى الآن.