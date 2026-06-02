شعبة الخضروات: أسعار الطماطم ستتراجع لأقل من 20 جنيها خلال أسبوعين

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرفة التجارية، إن أسعار الطماطم في سوق العبور تبدأ من 15 إلى 20 جنيها للكيلو لأعلى جودة، مشيرا إلى أن وزارة التموين تضخ كميات كبيرة بسعر التكلفة داخل المجمعات الاستهلاكية.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" إلى أن الارتفاع الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية ناتج عن "الفجوة" بين انتهاء موسم زراعي وبداية موسم آخر، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والآفات الزراعية التي أدت لتدني معدلات الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن "أسعار الطماطم ستنخفض خلال أسبوعين على الأكثر وستتراجع بشكل كبير جدًا لأقل بكثير جدًا من 20 جنيها، وسيشعر بها المواطن"، مع بدء العروة الصيفية.

ونوه أن "القفص وزن 20 كيلوغراما يباع في سوق العبور بأسعار تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه" وفقا لآليات العرض والطلب وجودة المنتج.

وعلى صعيد محصول المانجو، أكد أن الموسم لا يزال في مرحلة "البشاير" والإنتاج المبكر، موضحا أن الأسعار تتراوح حاليا بين 25 لـ 45 جنيها للكيلو.

وأوضح أن المحصول المتاح حاليا يأتي من محافظة أسوان ومحافظات الصعيد التي شهدت توسعا في زراعة المانجو خلال السنوات الماضية، في حين لم يبدأ إنتاج محافظة الإسماعيلية بعد، مؤكدا أن "أسعارها ستصبح في متناول كل مواطن مصري" خلال الفترة المقبلة.