القبض على سارق بائع الجرائد في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بسرقة أموال رجل مسن يعمل بائعًا للجرائد والكتب أثناء غفوته، ذلك بعد ساعات من انتشار فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي عصر أمس، واقعة سرقة بائع جرائد مسن بأسلوب المغافلة في منطقة حلوان، مما أثار حالة من الغضب والتعاطف الواسع بين الأهالي ورواد الإنترنت.

بعد رصد الأجهزة الأمنية للفيديو، كثف رجال مباحث القاهرة جهودها بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبرئاسة المقدم مجدي مجدى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان وتم الكشف عن هوية المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.