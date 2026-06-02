الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع القادم بعد انخفاضها بعيد الأضحى

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، إلى ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا بدءًا من منتصف يونيو الجاري، بما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ونوّهت إلى انخفاض درجات الحرارة دون المعدلات المتوقعة خلال فترة عيد الاضحى، مضيفة: «بدأنا من أمس واليوم قيم درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي».

وقالت إن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى اليوم، بلغت 34 درجة مئوية، متوقعة مزيدًا من الارتفاعات حتى مطلع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مرور كتل هوائية صحراوية تؤدي لزيادة الإحساس بهذه الارتفاعات.

وأشارت إلى أن درجة الحراة العظمة بالقاهرة الكبرى غدًا ستصل لـ36 درجة مئوية بالظل، وتتجاوز الـ37 درجة بالظل يومي الأربعاء والخميس.

وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة العظمى بمحافظات الصعيد كالأقصر وأسوان، حتى 44 درجة مئوية، وتترواح بني الـ39 والـ41 درجة مئوية بمحافظتي المينا وأسيوط.

وأكدت: «الفترة اللي جاية هتكون أكثر حرارة، وستكون حارة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة في المحافظات الداخلية بشكل كبير».

ورأت أن هذه الموجة الحارة ستمتد لأسبوع على الأقل، لافتة إلى تأثر فترات الليل بهذه الارتفاعات، حيث ستتراوح درجة الحرارة الصغرى بين الـ23 والـ25 درجة مئوية.

ونصحت بتجنب التعرض لأشعة شمس الظهيرة خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، فاتحة اللون.

ونوهت إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية بمناطق من الصحراء الغربية، بخلاف باقي المحافظات التي تقل بها فرص هطول الأمطار.

وذكرت أن النصف الثاني من شهر الربيع غالبًا ما يُسجل درجات حرارة مرتفعة، _أعلى من فصل الصيف_، مؤكدة أن «أعلى درجة حرارة على مدار العام كله نسجلها في النصف الثاني من فصل الربيع».