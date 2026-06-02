كشفت الفنانة مي عز الدين كواليس بدايتها وحصولها على دورها في فيلم "رحلة حب"، حيث إنها كانت ذاهبة للقاء المنتج منير راضي بشأن عمل آخر كان يجري التحضير له، وسألته عن هذا الفيلم وأبدت رغبتها في مقابلة المخرج محمد النجار، فتواصل معه وحدد لها موعدًا، مضيفة أنها حصلت على الدور بسهولة بعد المقابلة.

وتابعت "عز الدين" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أمس الاثنين، أن اسمها الحقيقي “ماهيتاب”، إلا أن الفنان محمد فؤاد هو من اختار لها اسم “مي” ليكون اسمها الفني، لأنه رأى أنه أسهل وأقرب للجمهور، ليتم اعتماده رسميًا في الفيلم، موضحة أن أسرتها كانت تناديها بهذا الاسم بالفعل.

واستكملت أنها كانت لا تزال طالبة جامعية وقتها، ولم تشعر بالغرور بعد نجاحها الأول، معتبرة أن الاستمرارية والحفاظ على النجاح أهم بكثير من تحقيق “ضربة” فنية واحدة.

وتحدثت عن موقف مع الفنان عادل إمام، بعدما أراد تكريمها عن دورها في مسلسل "لقاء على الهواء"، مشيرة إلى أنه أبدى إعجابه بأدائها ودعاها هي ووالدتها إلى العشاء في منزله.

وأضافت أن "إمام" أشاد باهتمامها بالتفاصيل وقدرتها على تقديم الشخصيات بشكل مميز، مؤكدة أن هذه الكلمات تعني لها الكثير، خاصة أنه نادرًا ما يطلب تكريم فنان بنفسه.

وأشارت إلى أن علاقتها بكل من المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام بدأت منذ تلك الفترة، قبل أن تتعاون لاحقًا مع رامي في فيلم "بوحة"، ومع محمد في مسلسل "دلع بنات".