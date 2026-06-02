كشف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس جامعة العاصمة "حلوان سابقا" للأنشطة الطلابية، عن تفاصيل أزمة إلغاء أحد العروض المسرحية بكلية الحقوق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر "صدى البلد" إن قرار انسحاب وكيل الكلية ولجنة التحكيم جاء انتصارا للقيم التربوية التي تسبق العمل الفني.

وأشار إلى أن الأزمة بدأت بإصرار طالبين صادر ضدهما قرارات عقابية على الصعود للمسرح وتحدي إدارة الكلية، متسائلا: "كيف يصدر ضدك قرار إدارة كلية وتصعد على المسرح تتحدى؟".

وأضاف أن هذا التصرف يمثل "كسرًا لكل الأعراف" الجامعية، لافتا إلى أن إدارة النشاط حاولت التفاوض عبر اتحاد الطلاب لإقناع الفريق بالعرض دون الطالبين من أجل العودة وعرض المسرحية، لكن "حدوث مشادات بين الطلاب وبعضهم، انتهت برفض الانسحاب والإصرار على فرض رأيهم، ومدير المسرح قرر إلغاء العرض" منعا لتفاقم الخلاف.

ونوه أن مخرج العمل صاحب الفيديو هو خريج منذ 2018 ليس طالبا بالكلية وتسمح له الإدارة بالمشاركة، مشددا أن ذلك مشروط بالالتزام بالقرارات التربوية داخل الحرم الجامعي.

وأبدى استغرابه من تعذر إيجاد بدلاء للطالبين المعاقبين في كلية تضم ما بين 40 ألف طالب، قائلا: "مش معقول كلية بهذا الحجم مش لاقية اتنين بدائل".

وأكد أن الموضوع برمته أحيل للتحقيق، نافيا حدوث "وقائع غير لائقة نهائيا" كما ظهر في فيديو مخرج العرض المسرحي، خاصة وأن صاحب إلغاء العرض مدير المسرح بعد حدوث الخلاف بين الطلاب؛ وليست الجامعة، مؤكدا أن "هذا الادعاء باطل".

ونفى أن يكون المنع يرتبط بتصنيفات "الحلال والحرام" كما يدعي مخرج العرض، قائلا: "عندنا فرق موسيقية في كلية التربية الموسيقية، وإدارة شباب الجامعة وكل الكليات، ولو بنقول حلال حرام ما نقول على كله حرام وحلال، ولا كنا حصلنا على المركز الأول، ادعاء باطل أو كلمة أراد بها باطل، إذا كنا إحنا بنحارب الظواهر التيارات دي وعاملين البدع علشان نحاربهم، نيجي نقول إحنا كإدارة جامعة بنمنع عشان ده حلال وده حرام؟ لا طبعا إطلاقا".

وأوضح أن الجامعة عرضت على الطلاب تحديد موعد جديد للعرض مع تحمل الجامعة لجميع التكاليف وإيجار المسرح والأنشطة، شريطة الالتزام باستبعاد الطلاب الصادر بحقهم قرارات تربوية من مجلس كلية الحقوق، مشيرا إلى انتظار الجامعة رد الطلاب.

وأكد الدعم المالي غير المسبوق الذي يقدمه رئيس الجامعة للأنشطة، موضحا أن هذا الأمر جعل الجامعة تتصدر المشهد بفارق 2000 نشاط عن صاحب المركز التالي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تداول فيديو لمخرج عرض مسرحي بكلية الحقوق جامعة العاصمة، كشف فيه عن تعرضه لمضايقات أفسدت وعطلت العرض "وقالوا التمثيل حرام" على حد قوله.

وشددت الجامعة، بيان لها، على أن جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية تُدار وفق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعي، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة الطلاب والجمهور والمشاركين كافة.

وأكدت الجامعة أن دعمها للمسرح الجامعي لم يكن يومًا محل شك، وهو ما تجسده مسيرة ممتدة من العطاء والإنجازات الفنية والثقافية، واستمرار تنظيم مهرجان التمثيل المسرحي على مدار تسع وأربعين دورة متتالية.