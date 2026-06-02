قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك 9 دول نووية بالعالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وبريطانيا، وروسيا، وغيرها، بإجمالي 12231 رأس نووي.



ولفت خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، إلى امتلاك روسيا وأمريكا سويًا لحوالي 86.9% من هذه الرؤوس النووية، مقابل 13.1% لباقي الدول النووية.



وأضاف أن الاتفاقيات بين روسيا وأمريكا، تُعتبر المؤشر النووي بالعالم، لافتًا إلى وجود 9 اتفاقيات هامة بينهم بدءًا من 1972 وحتى اتفاقية "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا والتي وقّعت بـ2010، وانتهت صلاحيتها في فبراير 2026.



وتابع أن عدم تجديد هذه الاتفاقية يُعطي صلاحيات أكبر للدول المعنية فيما يتعلق بالملف النووي، نتيجة للإلغاء التفتيش المتبادل وتبادل البيانات والاخطارات، وغيرها، قائلًا: «عدم التجديد لهذه الاتفاقية بيدي حرية عالية جدًا للانتشار والاطلاق وهكذا للنوي».



وأشار إلى بعض العوامل والتي أدت لتوتر العلاقات بين الجانبين الروسي والأمريكي، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التفتيش المتبادل، والدفاع الصاروخي، وغيرها، موضحًا: «العوامل دول مجتمعين خلو محدش عاوز يوقع على التجديد».



ونوّه إلى تبعات عدم تجديد اتفاقية "نيو ستارت"، ومنها سعي بعض الدول لإنتاج السلاح النووي ومنها إيران، بالإضافة إلى توجه الدول غير القادرة على إنتاجه نحو التسلح التقليدي بكثافات عالية.



وأكمل: «اللي عنده نووي دا له معايير لاستخدامه في حالة تأثر الدولة عسكريًا في الداخل هيستخدمه ولو نسبة 1%».