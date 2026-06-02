كبير المفاوضين الإيرانيين: سنكون في مواجهة مباشرة مع العدو إذا استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان

شدد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، أن طهران ستنتقل إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع العدو، إذا استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال عبر حسابه بمنصة "إكس" : "أكدت في حديثي مع أخي دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، أنه إذا استمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، ليس فقط سنوقف مسار التفاوض، بل سنكون بمواجهة مباشرة مع العدو.. عاشت المقاومة، وعاش الدفاع عن الأرض، وعاشت الأخوّة بين الشعبين اللبناني والإيراني".

وأفاد موقع "أكسيوس" إن مسودة التفاهم الجاري التفاوض بشأنه بين واشنطن وطهران تتضمن بندا يدعو إلى إنهاء القتال في لبنان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، تجميد الهجوم الإسرائيلي على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتصال آخر مع حزب الله اللبناني عبر "ممثلين رفيعي المستوى".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل وحزب الله اللبناني وافقا على وقف إطلاق النار.

وأضاف عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" قبل قليل: "تحدثت اليوم مع بنيامين نتنياهو، وطلبت منه عدم شنّ غارة كبيرة على بيروت فقام بسحب قواته.. شكرًا لك يا نتنياهو".

وأشار إلى أن "ممثلي قادة حزب الله، وافقوا على وقف إطلاق النار على إسرائيل وجنودها، بعد أن تحدثت معهم، وبالمثل، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار عليهم".