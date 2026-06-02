تحدث الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها الخيار الأول دائمًا، مضيفًا أن الحليب الصناعي يُمثل بديلًا طبيًا يُلجأ إليه عند الضرورة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا »، المذاع عبر قناة « إكسترا نيوز »، مساء الإثنين: «لبن الأم هو الأصل وهو الخيار الأول دائمًا واللبن الصناعي هو بديل طبي يلجأ إليه فقط عند تعذر الرضاعة الطبيعية لأسباب مرضية».

وأكد توافر مخزون كاف من ألبان الأطفال الصناعية، والمُقدر بـ12 شهرًا لنوع (إيجي وان) المُخصص للرضع أقل من 6 أشهر، موزعًا بين 9 أشهر بالمخزون الاستراتيجي المركزي، و 3 أشهر بمخازن مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

وتابع أن مخزون (إيجي تو) المُخصص للأطفال حتى سن العام، موزع بين 7 أشهر بالمخزون الاستراتيجي المركزي، و 3 أشهر بمخازن مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، مؤكدًا: «الأرقام دي بتخلينا في وضع آمن من ناحية توفير المخزون».

وأكمل: «أعظم استثمار صحي لا نأخذه من مصانع الآلبان الصناعية إنما نأخذه من لبن الأم الذي يحمي الأم والطفل معًا».

ونوّه إلى أهمية الرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى بعد الولادة، لمساهمتها في تخفيض نسب الوفيات بين حديثي الولادة لحوالي 22%.

وأشار إلى أن الرضاعة الطبيعية تخفض نسبة إصابة السيدات بسرطان الثدي، بحوالي 4% عن كل عام رضاعة.

وتطرق إلى حالات اللجوء للبن الصناعي، ومنها استئصال الثدي، أو الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى حالات ولادة أكثر من طفل، وغيرها.

وذكر أنه في حالة ولادة أكثر من طفل، فإن اللبن الصناعي يُصرف لمن لا تسطيع الأم إرضاعه طبيعيًا، وفق التقييم الطبي، معلقًا: «هي لو عندها 2 بيتم الصرف للطفل الثاني».



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان.