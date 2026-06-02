أعلنت الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق بجامعة العاصمة، قبول اعتذار الطلاب على خلفية الأحداث الأخيرة التي تم تداولها، مثمنةً المبادرة التي قادها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لاحتواء الموقف، وحرصه على الاستماع إلى الطلاب واستضافتهم بمقر النقابة.

وأكدت عميدة الكلية أن جامعة العاصمة تنظر إلى الأنشطة الطلابية والفنون المسرحية باعتبارها أحد المسارات المهمة لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية والثقافية، مشددة على أن الجامعة كانت وستظل داعمة للمواهب الشابة، وتعمل على توفير البيئة المناسبة لاكتشافها وصقلها.

وأوضحت أن دعم الإبداع لا ينفصل عن الالتزام بالقيم الجامعية والأعراف الأكاديمية والأخلاقية التي تحكم الحياة داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الجامعة حريصة على تحقيق التوازن بين تشجيع الأنشطة الطلابية والحفاظ على الانضباط واحترام اللوائح المنظمة للعمل الجامعي.

وأشادت الدكتورة أمل لطفي بالدور الذي قام به الدكتور أشرف زكي في تقريب وجهات النظر واحتواء الأزمة، مؤكدة أن الحوار والتفاهم يمثلان النهج الأمثل في التعامل مع مثل هذه المواقف، وأن المصلحة التعليمية والتربوية للطلاب تظل أولوية قصوى لدى إدارة الجامعة.

وفي إطار دعم النشاط المسرحي، وجّهت عميدة كلية الحقوق الدعوة إلى الدكتور أشرف زكي لحضور العرض المسرحي الذي يقدمه طلاب الكلية وتقييمه، تقديرًا لمكانته الفنية ودوره البارز في دعم المواهب الشابة، لا سيما في ظل رئاسته للجنة المتخصصة التي تضم نخبة من المخرجين والفنانين والخبراء لتقييم المواهب الطلابية واختيار العناصر المتميزة لتشكيل فرق تمثل جامعة العاصمة في المهرجانات والمسابقات الفنية المختلفة.

وشددت عميدة الكلية على أن التحقيقات المتعلقة بالواقعة لا تزال مستمرة لضمان حفظ حقوق جميع الطلاب والوقوف على كافة التفاصيل، مؤكدة أن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات يتم إثباتها وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الطلاب سيستكملون عرضهم المسرحي وأنشطتهم الفنية في إطار ما تسمح به اللوائح الجامعية والقيم الأكاديمية، مؤكدة أن الجامعة، باعتبارها مؤسسة تعليمية وتربوية، تسعى إلى تنمية الإبداع وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام في الوقت نفسه، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على صناعة المستقبل.





