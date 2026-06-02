ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل

ذكرت ​شبكة إيه.بي.سي ‌نيوز اليوم ​الاثنين ​على موقع إكس ⁠أن ​الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب أبلغها ​بأنه ​يعتقد أنه سيتسنى ‌التوصل ⁠إلى اتفاق مع إيران ​لتمديد ​وقف ⁠إطلاق ​النار ومعاودة ​فتح ⁠مضيق هرمز "خلال ⁠الأسبوع ​المقبل".