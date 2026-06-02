هجوم روسي واسع على كييف ومدن أوكرانية يخلف قتلى وجرحى ويشعل حرائق

شنت روسيا مجددا هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 20 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وسُمعت انفجارات قوية خلال الليل في وسط المدينة. وقال المسؤول العسكري تيمور تكاتشينكو عبر "تليجرام" إن عدة مبان تعرضت لأضرار واندلعت فيها حرائق.

ولجأ العديد من السكان إلى محطات المترو وملاجئ الغارات الجوية. كما شهدت المدينة انقطاعات قصيرة في التيار الكهربائي ومشكلات في إمدادات المياه.

وفي مدينة دنيبرو، قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 16 آخرون في الهجوم الليلي، وفقا للسلطات. وكان 15 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي خاركيف، أُصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، بحسب رئيس بلدية المدينة الواقعة شرق البلاد. كما استهدفت روسيا مواقع في زابوريجيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو استخدمت صواريخ باليستية وصواريخ كروز في الهجمات.

مخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض

وفي منطقة بوديلسكي بالعاصمة كييف، انهار مبنى سكني متعدد الطوابق بعد تعرضه للقصف، بحسب ما كتبه رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على "تليجرام". وأعربت السلطات عن مخاوفها من احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وفي مناطق أخرى من العاصمة، ألحق هجوم أضرارا بالطوابق العليا من مبنى سكني مكون من 15 طابقا. كما تم الإبلاغ عن اندلاع عدة حرائق في أنحاء المدينة.

وفي بولندا المجاورة، أعلن الجيش عبر منصة "إكس" أنه وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب وأرسل طائرات عسكرية ردا على الهجمات الروسية في أوكرانيا.

وتعمد بولندا بانتظام إلى رفع مستوى جاهزيتها خلال الضربات الروسية الكبرى على أوكرانيا، وأحيانا تشرك أيضا مقاتلات تابعة لدول حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

الهجوم يأتي بعد تحذيرات زيلينسكي

وكانت روسيا قد شنت بالفعل هجومًا واسعًا على كييف باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال شهر مايو/أيار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر مرارا منذ أواخر الأسبوع الماضي من احتمال وقوع هجوم جوي روسي كبير آخر.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم السبت: "لا تزال المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى احتمال وقوع ضربة واسعة النطاق قائمة"، داعيا الأوكرانيين إلى عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية.

ورغم تأكيده أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لا تزال في حالة تأهب، أقر زيلينسكي بأن التأخير في وصول الإمدادات العسكرية من الحلفاء الغربيين يسبب صعوبات في التصدي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وتواصل أوكرانيا، بدعم من الدول الغربية، الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي واسع النطاق منذ أكثر من أربع سنوات.