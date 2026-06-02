قال المندوب اللبناني الدائم بالأمم المتحدة، السفير أحمد عرفة، إن إسرائيل أمعنت في انتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي وعلى صعيد واسع في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن الاعتداءات منذ الثاني من مارس أودت بحياة أكثر من 400 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين جميعهم من المدنيين.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن، حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن الاحتلال دمر الآلاف من الوحدات السكنية، فضلا عن حالة القلق والألم التي عاشها اللبنانيون على مدار 15 شهرا جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة.

وأشار إلى أن إسرائيل استمرت في احتلال مناطق بالجنوب وتنفيذ اعتقالات غير قانونية بحق لبنانيين، وغيرها من الأفعال والممارسات "المتفلتة".

ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات الهدامة المقوضة للاستقرار استمرت حتى بعد الخطوات الإصلاحية اللبنانية المتمثلة في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وضعت إعادة بناء المؤسسات والنهوض بالدولة في صلب أولوياتها.

وشدد أن القصد من هذه الانتهاكات هو "إفشال مشروع نهضة الدولة" اللبنانية، التي تُعد الضامنة الوحيدة لأمن مواطنيها والملتزمة بالقرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701.

وأكد أن الحكومة اللبنانية لم تتوان عن تحمل مسئولياتها بعد الثاني من مارس، واتخذت إجراءات جذرية نابعة من مصلحة لبنان وشعبها، مؤكدا رفض لبنان للتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، خاصة بعد أن جُرّ اللبنانيون إلى "أتون حرب لم يختاروها".

واستنكر التصعيد الإسرائيلي "الخطير" الذي أسفر عن سقوط آلاف الأرواح، مشيرا إلى أنها تستمر حتى اليوم في عمليات التدمير الممنهج للقرى والبلدات والأحياء السكنية، بالإضافة إلى استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والإعلاميين والمدارس وقوات اليونيفيل، ودور العبادة، وصولا إلى المواقع الأثرية المصنفة تراثا عالميا، وكل ما يمثل هوية لبنان الحضارية.