ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 1.56 مليار دولار خلال شهر أبريل 2026، ليصل إلى 22.89 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وجاء التحسن مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.94 مليار دولار خلال أبريل، ليصل إلى 7.7 مليار دولار.

ويرجع الارتفاع إلى زيادة إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار لتسجل 42.6 مليار دولار، مقابل ارتفاع الالتزامات الأجنبية بنحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 342 مليون دولار خلال الشهر ذاته، ليسجل 15.16 مليار دولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

وكشفت البيانات الصادرة عن المركزي ان صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفع بنحو 32.5% خلال أبريل على أساس شهري إلى نحو 7.74 مليار دولار وهو ما عزز من عودة ارتفاع فائض صافي الأصول ككل.

وتظهر البيانات العوده للارتفاع خلال أبريل بنسبة 7.2% على أساس شهري لأول مرة منذ حرب إيران.